Ahmet Davutoğlu: Milleti birleştirecek bir güç lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Biz vatana millete sahip çıkmaya, yetimin hakkını yedirmemeye geliyoruz. Ne yeriz ne de yediririz. Milleti birleştirecek bir güç lazım. Biz bu vatanın bütün evlatlarını birbirine kardeş yapmaya geliyoruz. Kimseye öfkemiz yok. İktidara dahi öfkemiz yok. Şahsi bir kin, hesap peşinde değiliz. Şahsi bir menfaat peşinde de değiliz” diye konuştu. Veliler ve üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarını da dinleyen Davutoğlu’na bir vatandaş, “Kurtar bizi bu adamın elinden, 25 senedir yeter ya!” diye yakardı.

Orhan BOZKURT

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas’ta partisinin il başkanlığı binası açılışını yaptı vatandaşların sorunlarını dinledi. Partililere konuşma yapan Davutoğlu, dünyada en yüksek faiz oranlarının Türkiye’de olduğunu belirterek ülkenin yoksulluk içinde olduğunu söyledi.

“BİZ BU VATANIN EVLATLARINI KARDEŞ YAPMAYA GELİYORUZ”

Gelecek Partisi olarak iktidara geldiklerinde kimseyi ötekileştirmeyacaklerini ifade eden Davutoğlu, “Biz vatana millete sahip çıkmaya, yetimin hakkını yedirmemeye geliyoruz. Ne yeriz ne de yediririz. Milleti birleştirecek bir güç lazım. Biz bu vatanın bütün evlatlarını birbirine kardeş yapmaya geliyoruz. Kimseye öfkemiz yok. İktidara dahi öfkemiz yok. Şahsi bir kin, hesap peşinde değiliz. Şahsi bir menfaat peşinde de değiliz” diye konuştu.

“KURTAR BİZİ BU ADAMIN ELİNDEN 25 YILDIR YETER YA”

Konuşmanın ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bir üniversite öğrencisinin, “Yurda girdim. Başımı sokacak bir yerim oldu ama şartlar çok farklı. Sadece yatma hakkım var. Ne bir şey yiyebiliyorum ne de içebiliyorum” diye yakındı.

Davutoğlu da, “Her yerde yurt problemi var. Bunu hep birlikte, siz gençlerle birlikte çözeceğiz” dedi. Daha sonra bir kahvehaneye geçen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, burada da yine velelerin yurt sıkıntılarını dinledi.

Davutoğlu, “Cumhurbaşkanına sorarsanız, Türkiye’de yurt sorunu yok. Amerika’ya giderken öyle dedi. Ben her gittiğim yerde bu sorunla karşılaşıyorum. Özellikle kız çocukları için yurt sorunuçok fazla. Babalar kızlarını okula gönderemiyor” diye konuştu.

Davutoğlu’nun caddede önünü kesen bir vatandaş ise hayat pahalılığından şikayet ederek, “Perişanız. Kurtar bizi bu adamın elinden, 25 senedir yeter ya!” diye yakardı.

Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretini muhtarlar, kanaat önderleri ve gençler ile düzenleyeceği toplantılar ile sürdürecek.

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