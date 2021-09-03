Ahmet Davutoğlu’ndan AKP seçmenine: Vicdanlarınıza sesleniyorum

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AKP döneminde partideki toplumsal desteğin azalışıyla ilgili yaptığı uyarıyı ve yapılan yanlışlarla ilgili tespitlerini yayımlayarak, AKP’li seçmene “Şimdi vicdanlarınıza sesleniyorum: Bu görüşler yanlış mıydı ? Gereği yapılsaydı ülkemiz ve AK Parti bu halde olur muydu?” diye seslendi.

Sozcu.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin resmi internet sitesinde ’31 Mart Seçim Sonuçları ve İçinde Bulunduğumuz Siyasi Şartlara İlişkin Tespit ve Tavsiyeler’ başlığında, daha önceden AKP’lilere seslendiği makalesini paylaştı. Davutoğlu’nun paylaştığı makalede şu ifadeler dikkat çekti:

* Bugün kritik bir tarihi eşikte bulunuyoruz. Son üç yıl içinde yaşanılan kritik süreçlerde ülkemiz ve partimizle ilgili değerlendirmelerimi ve endişelerimi Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan sözlü ve yazılı olarak iletmiş, ancak farklı çevreler tarafından art niyetli tartışmalara gerekçe kılınmaması adına kamuoyu ile paylaşmamayı tercih etmiştim.

* 31 Mart seçimleri ve ardından yaşananlar ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ve siyasal tablo partimizin ve ülkemizin geleceği ile ilgili kamuoyuna açık, şeffaf ve sağduyulu bir muhasebenin yapılmasını gerekli kılmıştır.

* AK Parti’nin 2. Genel Başkanı ve ülkemizin halk tarafından seçilmiş son Başbakanı olarak bu sorumluluk bilinci ile TBMM’mizin kuruluşunun 99. Yıldönümü arifesinde görüşlerimi aziz milletimizle paylaşmayı kaçınılmaz bir görev addediyorum.

* 31 Mart seçimleri basiret ve sağduyuyla incelememiz gereken önemli sonuçlar doğurmuş, dikkate almamız gereken önemli mesajlar vermiştir. Partimizin ve ülkemizin geleceği için bu mesajların doğru anlaşılması ve gereğinin yapılması büyük bir önem arz etmektedir.

* Milletimizin tercihlerindeki değişikliklerden gerekli mesajlar çıkarılmaz, atılması gereken adımlar kararlılıkla atılmaz ise hem AK Parti olarak bizleri hem de ülkemizi zor bir dönem beklemektedir. Bu çerçevede, başta hareketimizin kitleselleşerek iktidara yürümesinin önemli sembolleri olan ve çeyrek asırdır kadrolarımızın yönetiminde bulunan İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarında alınan sonuç olmak üzere, partimizin toplumsal desteğinde görülen azalma gerçeğiyle yüzleşmek ve bunu sağduyulu bir şekilde değerlendirmek durumundayız.

“BU GÖRÜŞLER YANLIŞ MIYDI?”

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AKP’den neden ihraç edildiğiyle ilgili 5 dakikalık bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi:

* AK Partili kardeşlerim, tam iki yıl önce adalet ve temiz siyaset talep ettiğim için beni istifaya götüren ihraç süreci başlatıldı. Şimdi vicdanlarınıza sesleniyorum: Bu görüşler yanlış mıydı? Gereği yapılsaydı ülkemiz ve AK Parti bu halde olur muydu?

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