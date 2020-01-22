Ahmet Davutoğlu’ndan ‘kayyum’ tepkisi: Sivil topluma darbe!

Bilim ve Sanat Vakfı’nın mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetileceği açıklandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. Bu eylem Bilim ve Sanat Vakfı’nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir” açıklamasını yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Bilim ve Sanat Vakfı’nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesinin onuncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir) yerine getirilmiştir.

* Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan üç (3) kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir.

“BU BİR KAYYUM ATAMASI DEĞİLDİR”

* Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem Bilim ve Sanat Vakfı’nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir” denildi.

AHMET DAVUTOĞLU’NDAN KARARA TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

BİLİM VE SANAT VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

BİSAV’dan konuyla ilgili dün yapılan açıklama şu ifadeler kullanılmıştı:

“Bilim ve Sanat Vakfı’na Kayyum atanmasına dair Kamuoyu Açıklaması

21.01.2020 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen üç kişilik bir heyet Bilim ve Sanat Vakfı yönetimini devralmıştır.

Daha önce 19.12.2019 tarihinde YÖK Genel Kurulu kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi hami üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti.

Bu haksız uygulamanın devamı mahiyetinde, kırk yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamelenin reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir.

Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir.

Vakıf kurumunu ve ruhunu oluşturan ve yaşatan, her yaş ve kuşaktan gönüllüler ve vakıf-insanlardır. Bilim ve Sanat Vakfı her hal ve şartta yaşamaya devam edecektir!..

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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