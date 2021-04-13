Ahmet Davutoğlu’ndan kısmi kapanma tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kısmi kapanma kararlarına “Günü değil, canı kurtarın!” tepkisini gösterdi.

Sosyal medya hesabından yeni kararlara ilişkin paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin! Almak zorunda kalacağınız kapsamlı kapanma kararını gecikmeden alın” diyerek, şu 4 tedbirin hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu:

*Esnafımızın kira ve tüm faturaları devlet tarafından karşılanmalı, 5000 TL’den az olmamak üzere ciro kaybı desteği verilmelidir.

*Hasat dönemine giren çiftçilerimize özel bir uygulama yapılmalı; ayrıca mazot, gübre ve yem ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

*İşçilerimiz için kısa çalışma ödeneği derhal tekrar başlatılmalıdır.

*İşsizlere ve sosyal yardıma muhtaç kesimlere açlık sınırı olan 2736 TL’den az olmamak üzere hane başı yardım yapılmalıdır.

“BU TEDBİRLER LÜTUF DEĞİLDİR”

Davutoğlu, açıklamasını “Bu tedbirler lütuf değildir. Sakın ha kaynak yok demeyin! 3-5 müteahhite peşkeş çektiğiniz, bir gecede merkez bankası başkanını değiştirerek hazineye yüklediğiniz miktarlar karşısında bu destekler devede kulaktır!” ifadeleriyle tamamladı.

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