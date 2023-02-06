Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir, kaç yaşında? Ahmet Eyüp Türkaslan nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallanırken Malatya şehrinden üzücü bir haber geldi. Yeni Malatyaspor, depremin ardından, “Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin” açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki kalecinin eşi enkazdan sağ kurtulurken arama ve kurtarma ekipleri Ahmet Eyüp’ü aramaya devam ediyor.

Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var: Ahmet Eyüp Türkaslan’a hala ulaşamadık

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, deprem bölgesi Malatya ve enkaz altındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile ilgili son gelişmeleri aktardı, “Şu an ülkece büyük bir afet yaşıyoruz. Bunu ben 99’da yaşayarak biri olarak bu yaşanmışlıkları bir kez daha tecrübe ettik. Allah yardımcımız olsun. Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan var ve ona hala ulaşamadık. Bütün oyuncularımız ve AFAD ekipleri çalışıyor. Hiçbir işaret yok şu an. Böyle bir durum içindeyiz. Eşi kurtuldu ve Ahmet’in nerede olması gerektiğine dair tarif verdi.” dedi.