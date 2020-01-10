Ahmet Hakan: Ekrem İmamoğlu’na dostane uyarılar !!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi.

Ahmet Hakan: Ekrem İmamoğlu’na dostane uyarılar !!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, ‘dostane’ uyarılarda bulundu.

Ahmet Hakan’ın ‘Ekrem İmamoğlu’na dostane uyarılar’ başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

– Bütün varoluşunuzu “Kanal İstanbul” üzerinden tanımlamaktan vazgeçin. Eğer böyle yaparsanız… Hükümet yetkilileri, “Vazgeçtik… Kanal İstanbul’u yapmıyoruz” dediklerinde çok esaslı bir varoluşsal kriz yaşarsınız.

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– Bazı bilim insanları, “Kanal İstanbul depremi tetikler” diyor. Bazı bilim insanları ise “Kanal İstanbul depremi tetiklemez” diyor. “Bilim ne derse o” türü sözler ederken bilim insanları arasındaki bu tür ihtilafları asla gözden kaçırmayın.

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– Konuk olduğunuz televizyon programlarında “Ben belediye başkanıyım, bana herhangi bir konuk muamelesi yapamazsınız” demeyin. Çünkü elinizde bir yaptırım gücü yokken yaptıklarınız, elinizde yaptırım gücü olduğunda yapacaklarınızın bir göstergesi sayılır.

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– “Referandum” demek, halkın görüşü demektir. “Referandumdan benim istemediğim sonuç çıkmazsa mücadeleye devam ederim” yaklaşımından vazgeçin… Çünkü size “Halk ne derse o” demek yakışır.

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– Sadece “Kanal İstanbul”a odaklanmanızın şöyle bir sakıncası da var: “Şu kadar zaman geçti, İstanbul için ne yaptın?” sorusuna verecek dişe dokunur bir cevap vermeniz zorlaşır. Halbuki sizin “Şunu yaptım, bunu yaptım” diye patır patır icraat saymanız gerekiyor.

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İMZA: Açık aramak için çırpınmayan, İstanbul için başarılı olmanızı canıgönülden dileyen, size karşı herhangi bir önyargısı olmayan… BİR DOST.