46.7 F
Los Angeles
31 Mart 2023
AnasayfaAlaturka SporAhmet Nur Çebi açıklama yapıyor

Ahmet Nur Çebi açıklama yapıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’a konuk oluyor.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şöyle;

Deprem sürecinde derin acı çektik. Sıkıntılar büyük, kolay çözülecek gibi değil. Zaman içinde bu millet, bunun altından kalkacaktır. İçinde bulunduğumuz coğrafya maalesef deprem, sel gibi felaketlere çok açık bir yapıda. Herkes gibi biz de elimizden gelenleri yaptık. En iyi taraf şuydu; çok çabuk zamanda devreye girdik. Beşiktaş olarak depremzedelere en iyi yardımı yapmaya çalışıyoruz.

Alaturka Spor
Önceki haber
Rönesans Rezidans’ta aile dramı! Acı gerçek ortaya çıktı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,399BeğenenlerBeğen
16,219TakipçilerTakip Et
3,502TakipçilerTakip Et
7,711TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States