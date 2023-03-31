Ahmet Nur Çebi açıklama yapıyor

Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’a konuk oluyor.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şöyle;

Deprem sürecinde derin acı çektik. Sıkıntılar büyük, kolay çözülecek gibi değil. Zaman içinde bu millet, bunun altından kalkacaktır. İçinde bulunduğumuz coğrafya maalesef deprem, sel gibi felaketlere çok açık bir yapıda. Herkes gibi biz de elimizden gelenleri yaptık. En iyi taraf şuydu; çok çabuk zamanda devreye girdik. Beşiktaş olarak depremzedelere en iyi yardımı yapmaya çalışıyoruz.