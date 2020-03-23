Ahmet Nur Çebi: ‘Corona süreci uzarsa ligler oynanmamış kabul edilsin’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının en kısa sürede tekrar başlamasını dilediğini ifade ederken sürecin uzaması halinde liglerin oynanmamış kabul edilmesi gerektiğini tercih edeceğini söyledi.

Bazı kulüplerin liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiğini söylediğini söyleyen Çebi, ligin bitimine 8 hafta kala bu tercihin haksızlık yaratacağını belirtti.

İşte Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından satır başları;

“Her takımda olduğu gibi bazı yabancı oyuncularımızın yurt dışına gitme isteği var. Haklı olarak. Ama bunun zorunlu olduğunu ve onlar için de önemli olduğunu ifade edince ‘doğru diyorsunuz’ diyerek taleplerini geri çektiler. Abdurrahim Albayrak’ın bu hastalığı atlatacağını düşünüyorum, güçlü bir insandır. Tıbbın mücadele kaynakları var. Bu süreci Abdurrahim Bey ve diğerlerinin de geçirerek sağlıklarına kavuşmalarını bekliyoruz.”

“KULÜPLERİN MADDİ SIKINTILARI OLACAKTIR AMA…”

“Şu anda sağlık söz konusu. Bu kriterler yerine geldikten sonra futbol veya basketbol ya da diğer sporlar konuşulabilir. Bizim bakış açımız bu. Kulüplerin maddi sıkıntıları olacaktır ama sağlık birinci planda olduğu için diğerlerini bir şekilde yöneteceğiz”

“TARİHİ 17 NİSAN OLARAK BELİRLEDİK AMA…”

“Biz Kulüpler Birliği olarak telekonferans yapıldı. Birçok farklı görüş var. Herkesin beklentisi var. Bunların hiçbiri sağlığın önüne geçemez. Bu kriz netleşmeden, çözülmeden sportif anlamda ne yapacağımızı söylememiz doğru değil. Biz 17 Nisan’ı tarih olarak belirledik ancak TFF ‘tarih belirlememiz doğru değil beklememiz gerek’ dedi. Taraftarla maçları oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu süreç uzadığı takdirde alternatif olarak düşünülmesi gereken şeyler var.”

“SÜREÇ UZARSA LİGLER OYNANMAMIŞ KABUL EDİLSİN”

“Ya süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum. Benim şahsi fikrim durum uzarsa kesinlikle liglerin oynanmamış kabul edilmesini tercihim olarak söyleyebilirim. Bu sene oynanmadı diyerek nokta koyabiliriz. Biz buna hazırız.”

“PLAY-OFF OYNANIYORSA LİGİ BİTİRELİM”

“Kulüpler Birliği telekonferans konuşmasında play-off gündeme geldi ama ben taraftarı değilim. O kadar maç oynanabiliyorsa lig maçları da oynanabiliyor demektir o zaman oynayıp bitirelim.”