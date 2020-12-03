Ahmet Nur Çebi: Dorukhan ile görüşmeler yüzde 90 bitti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. TRT Spor’da canlı yayın konuğu olan Ahmet Nur Çebi, en çok merak edilen iki isim Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic’in son durumunu değerlendirdi.

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Dorukhan Toköz ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Çebi “Tabii transfer bu… Ancak Dorukhan ile görüşmeler yüzde 90 bitti. Bu sürecin ardından kağıda dökülmesi kaldı. Bana göre yüzde 90 anlaşmaya vardık. Ama sözleşme imzalanmadan bir şey söyleyemiyoruz. Ben gideceğini düşünmüyorum” dedi.

Son dönemde kadroda kendisine yer bulamayan Adem Ljajic hakkında da yorum yapan Çebi “Adem Ljajic ile 3 kez konuştum. İlk konuşmamda Covid sürecinin kendisini yorduğunu söyledi. İkincisinde ‘Şans bulamıyorum, bulsam mucizeler yaratacağım’ dedi. Üçüncüde ise düzeleceğine dair söz verdi. Daha dördüncü kez konuşmadık” ifadelerini kullandı.