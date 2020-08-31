Ahmet Nur Çebi: “En büyük beklentimiz kupalar kaldırmak olacak”

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda hedeflerinin kupalar kaldırmak olduğunu belirtti.

Çebi, Beşiktaş dergisinin ağustos ayı sayısında yer alan yazısında, çok kısa bir aradan sonra yeni sezonun başlayacağını kaydederek, "Bu yeni sezonun bizim için mühim bir noktası var. Zira, planlamamızı uygulamaya ve kendi yolumuzu çizmeye başlayacağımız bir dönem olacak. Bu sebeple en büyük beklentimiz, hiç şüphesiz dış etmenlerin etkilemeyeceği bir spor çehresinde bir an önce taraftarlarımızla stadımızın eşsiz ahengini tekrar bir arada görmek ve kupalar kaldırmak olacaktı." ifadelerini kullandı.

– "İkinci bağış gecemizin de bu ay gerçekleştirileceğini sizlere belirtmek isterim"

"Bırakmam Seni" kampanyasına gösterilen büyük destek ile siyah-beyazlı kulübün sahipsiz olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdiklerini ifade eden Çebi, şu görüşlere yer verdi:

"Gerek SMS'ler gerek harçlıklardan artırılarak yapılan bağışlar gerekse de büyük meblağlarla kulübümüze destek olan tüm taraftarlarımıza, hatta rakip takım taraftarlarına da teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle ikinci bağış gecemizin de bu ay gerçekleştirileceğini sizlere belirtmek isterim. Bu gecenin sonuna kadar atılacak SMS'ler, taraftarımıza çekilişe katılım hakkını kazandırıyor. Ev, araba ve birçok deneyim ödülünün içinde bulunduğu çekilişimize taraftarımızın yoğun katılımını diliyoruz. Bir yandan 'Bırakmam Seni' kampanyamız içerisinde yeni projeler üretmeye devam ederken bir yandan da kulübümüze fayda sağlayacak yeni gelir kaynakları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz çetrefilli süreçte taşın altına bize destek olarak koyduğunuz ellerinizin, mevcut sorunların altından kalkmak için bize büyük bir güç olacağından hiç şüpheniz olmasın."

Tüm şubelerinde olduğu gibi basketbol ve futbolda da yapılanma süreçlerinin devam ettiğinin altını çizen Başkan Çebi, "Takımlarımızın ihtiyacı olan takviyeleri, imkanlarımız ve federasyon limitlerinin el verdiği ölçüde gerçekleştireceğiz. Basketbolda Akatlar'ı geleceği birbirinden parlak yetenekli genç oyuncularımıza emanet ettik. Futbolda da maksimum katkı alacağımız değerli oyuncuları hocalarımızın da onayıyla kadromuza katmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Beşiktaş formasını, o kutsallığa yaraşacak sporcuların giymesi için profesyonellerimiz var güçleriyle çalışıyorlar. İlk adımlarını atacağımız bu yeni sezonun tüm Beşiktaş camiasına sağlık, başarı birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.