Ahmet Nur Çebi: Süper Lig iptal edilebilir

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi maçların ertelendiği Süper Lig’de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global’de telefon katıldığı programında açıklamalarda bulundu.

Çebi, virüs nedeniyle önlemlerin devam etmesi ve sağlıklı bir şekilde maçlara başlanmaması durumunda ligin oynanmamış kabul edilip iptal edilebileceğini belirtti. Beşiktaş’ın 1 numaralı ismi Avrupa’ya katılacak takımlar hakkında da kendi fikrini şöyle beyan etti;

“Kulüpler Birliği toplantısında her şey konuşuldu. Alınmış bir karar yok. Sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz. Ama bu işin uzaması ve riskli hale gelmesi halinde yapılması gereken konular konuşuldu. Bunların hiçbiri oylanmadı, herkes fikir sundu. Herkesin dileği bu virüsün bir an önce yok olması, liglerin başlaması. Belki lig biraz hızlanabilir. Haftada 2 maç oynamak üzere…

“LİG İPTAL EDİLEBİLİR”

Kimisi play-off demiş olabilir, kimisi başka bir şey söylemiş olabilir. Ama kesin bir şey yok. Benim şahsi düşünceme göre bu ligler oynanmalı. Sonuç itibarıyla oynandığı zaman sorun bitmiş olacak. Ama sonuç olarak sorun uzuyorsa uzatmanın da alemi yok. Bence bu ligler tescil falan edilmez, herkesin hakkı hukuku var. Oynanmamış kabul edilebilir. Ama inşallah iş bu hale gelmez. Gerekiyorsa nokta koyarsınız. İnsan sağlığından hiçbir şey önemli değil. Ama iş yaza kadar uzarsa lig iptal edilebilir. UEFA’da son 5-10 yıllık puanlara bakıp Avrupa’ya gidecek takımları gündeme getirirsiniz. Avrupa’dan gelirleri de tüm kulüpler kardeş olarak paylaşabilirler. Birbirimize sahip çıkma, birlik olma günü demiyor muyuz?”

İLGİLİ HABER Beşiktaş`tan 65 yaş üstü üyelere destek

ÇEBİ’NİN ÖNERİSİNDEKİ AVRUPA’DAKİ SON 5 YILLIK SIRALAMA

27 – Beşiktaş

51 – Fenerbahçe

64 – Galatasaray

71 – Başakşehir

175 -Trabzonspor

İLGİLİ HABER Erdal Torunoğulları: Lens Hollanda`ya gitmek istedi

“MİLLETİMİZİN ANLAMADIĞI BİR ŞEY VAR…”

Çebi, kulüpte aldıkları önlemler ve kendi günlük yaşantısı hakkında da, “Sporcuların hepsinin eve gitmesini istedik. Program verdik hepsine, evde çalışıyorlar. Kulüp ve tesislerde çalışan personelleri de minimize ettik. Telefon ve kapı açmak için az sayıda çalışan kaldı. Bazı çalışanlar da evden çalışabiliyor. Evde kalmaya çalışıyoruz.

Ben bazen işe gidiyorum. O da evime iki dakika. Mesafeli davranıyorum. El yıkıyorum ve mümkün olduğu kadar da görüşmeleri kısa kesip eve dönmeye çalışıyorum. Bu evde kal politikasına gerçekten uymamız gerekiyor. Bakıyorum ama buna uymadığını görüyorum herkes sokaklarda! Milletimizin anlamadığı bir şey var; bu bir tatil falan değil. Bu bir karantina!” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı futbolcuların ülkelerine gitmek istediğini açıklarken, “Futbolculara bunun bir karantina olduğunu, durumun kendilerini de ilgilendirdiğini belirtik ve çok aklı selim bir şekilde çabuk kabul ederek evlerine gittiler” şeklinde konuştu.