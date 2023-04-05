Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe açıklaması

Kartal’da Fenerbahçe galibiyetinin haklı gururu yaşanıyor. Tarihi bir zafere imza atan siyah-beyazlılar geleceğe umutla bakmayı sürdürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, 10 kişiyle elde ettikleri 4-2’lik galibiyeti Milliyet’e değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Çebi, Tayyip Talha’nın maçın hemen başında sakatlanması ve Welinton’a 51. dakikada çıkan kırmızı karta rağmen Kadıköy’de 4 gol atarak galip gelmelerinin takdire değer olduğunu aktardı.

Dev derbiden önce siyah-beyazlı futbolcularla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiğini belirten Başkan Çebi, “Oyuncularla konuştum ve maça yönelik bir dizi uyarıda bulundum. ‘Tamamen işinize konsantre olun, seyircinin olası tahriklerine kesinlikle kapılmayın. Sonuna kadar mücadele edin, formanızın hakkını verin’ dedim. Maçta 10 kişi kalmamıza rağmen özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz futbolla çok kaliteli ve kreatif bir takım olduğumuzu herkese gösterdik” diye konuştu. Derbi maçtaki sıra dışı performansla Beşiktaş camiasını gururlandırdıklarını da dile getiren Ahmet Nur Çebi, “Bu takımın kalan maçlarda galibiyet serisini sürdürerek daha iyi yerlere geleceğine de inanıyorum. Mücadelemizi son düdüğe kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.