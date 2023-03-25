Ahmet Nur Çebi’den hükmen mağlubiyet açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray susar mıydı?

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı sonunda Ahmet Nur Çebi söz aldı. Beşiktaş’ın mali durumundan bahseden Çebi, TFF’nin depremin ardından almış olduğu kararı eleştirirken hakemler hakında da açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları…

BORÇ AÇIKLANDI

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin tam kadro yer aldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda siyah-beyazlıların borcu açıklandı.

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamalar şöyle;

KULÜP EKONOMİK ANLAMDA EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİLMİŞTİR

Memleketteki enflasyon üzerinden değerlendirirsek borçlar olabileceğinden yarı yarıya aşağıda kalmış. Geçmişi konuşmayalım ama unutmayalım da. Biz geldiğimizde kulüp, mali anlamda yönetilemeyecek durumdaydı. Bugün ise dışarıdan fatura kesen kimseye borcumuz yok. Özellikle geldiğimiz günkü borcun üzerine, hiçbir şey yapmasak 1.7 milyarlık ödememiz gereken faiz vardı. Bir sürü sorunla mücadele ettik. Bu kulübün borcu, herkes alacağını aldıktan sonra 5 milyar 200 milyon TL’dir, 6 milyar değildir. Kulüp ekonomik anlamda, bu krizler boyunca olabilecek en iyi şekilde yönetilmiştir. KMPG raporundan sonra 10 dava açtık. O davaların 17-18’e yükselmesine bekliyoruz. Sonuçlarını da alacağız.

TÜM YÖNETİCİLEİRMDEN MEMNUNUM

Amatör şubelerle ilgili daha pozitif bir durum söz konusu. Fazla gereksiz harcamalardan imtina ediyoruz. Çıkan spor yasası, futboldan diğer şubelere 5 kuruş para aktarılmamasına sebep oluyor. Artık bu yük, Beşiktaş camiasının yüküdür. Amatör şubelerimizi hep beraber taşıyacağız. Ben kendime göre bir vizyon belirledim. Genç ve tanınmayan insanların yönetici olmasını istedim. Ben yalnız değilim. Tüm yöneticilerimden memnunum. Herkes, 10 yıllık yöneticileri tekrar görmek istiyor. Arkadaşlar, bu koltukları bırakıp gitmeyi herkes bilmeli.

TAKDİR EDİLMEMESİ BİZİ ÜZER

Ben burada 11. yılımı tamamlayacağım. Her şeyin üst üste olduğu dönemde pandemi yaşadık, üzerine deprem. Biz bu sürede müzemize 4 kupa getirdik. Pandemi var, mücadele ediyorsunuz, borç harç var, bu sürede müzeye 4 kupa getiriyorsunuz. Bunların takdir edilmemesi bizi üzer.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, salonda yer alan bir üye ile gerginlik yaşadı.

Çebi, “Ben Beşiktaş’a karşı görevlerimi yerine getirmek zorundayım. Beşiktaş sadece sen değilsin. Oturun aşağı lütfen. Bir başkanın annesiyle ilgili konuyu burada gündeme getirmesi saygısızlık.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarına şöyle devam etti:

KOKUŞMUŞ DÜZENLE BAŞA ÇIKMAKTA ZORLANIYORUM

Hakemlerle ilgili inanın Beşiktaş yönetimi olarak her şeyi yapıyoruz. Ancak kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Bunu yapabilmem için camiamın arkamda olması gerekir. Depremden 3 gün sonraydı. O tarihte depremzedeler için en çok koşturanlardan biri de bendim. O gün kalkıp, ‘zamanı değil’ diyenlere soruyorum; ‘ne zamandı?’ Ben ne yapmalıydım? Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik. Adaletten bahsettik. O gün bizim önerimiz kabul edilseydi Galatasaray ve Fenerbahçe acaba susacak mıydı? Hayır arkadaşlar, hayat devam ediyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SUSACAK MIYDI?

TFF, Kulüpler Birliği’nde toplantı yaparak bir puan sistemi getireceğini belirterek 2 öneride bulundu. Bir tanesine sıcak baktıklarını hissettim ve bunun Beşiktaş’ın zararına olacağını düşündüm. Sorulan bir soru üzerine de konu hakkında yorum yaptım. Bu konuya zamanı değil diyenler, peki doğru zaman ne zamandı? TFF bunu 3. gün gündeme getirmişken ben ne yapmalıydım? Biz sadece adaletten ve haktan bahsettik. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim söylediğimiz şey TFF tarafından kabul edilseydi susacaklar mıydı? Ben çok duygusal bir adamım. O depremler benim için çok ağır travmaydı. O dönem bu durumların TFF tarafından gündeme getirilmesi ve bana soru sorulması, o dönem bana açıklama yaptırma gerekliliği getirdi. Hakemlerin gitmesi gerektiğini en başta ben söyledim. Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlılık duruşu, ne dersek arkasında dururuz. Hakemlerin gitmemesine itiraz etmeye devam ettim. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. Ben diğer başkanlar gibi değilim. Bu hakemlerin gitmesi gerektiğini geçmişte de söyledim, bugün de söylüyorum. O gün ses çıkarmayanlar bugün şikayet ediyor. Biz kendimizle gurur duymalıyız. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. O gün ne diyorsak bugün de aynısını söylüyoruz.

HİÇBİR İŞE YARAMAYAN FUTBOLCULARA 30 MİLYON EURO ÖDEDİK

Göreve geldiğimizde kenarda koşan, hiçbir işe yaramayan futbolculara 30 M€ ödeme yaptık. Bu çok büyük bir para. Yanlış yapılan transferler yüzünden bu paraları ödedik. Bizim dönemimizde hiç kimseyle 5 yıl sözleşme yapmadık. Sadece genç çocuklarla yapıyoruz. Yıllık 4-5 M€ kazanan futbolcuyla 3-4 sezonluk sözleşme yapmıyoruz. Bizden önce yapılan yanlış transferlerden dolayı artık kulübümüz yük çekmeyecek. Bu sezondan sonra eski transferlerin hepsinden kurtulmuş olacağız. Gedson, Ghezzal, Tayyip Talha ve Emrecan Uzunhan başarılı bir transfer.