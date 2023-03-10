Ahmet Nur Çebi’den sert sözler: Gereksiz gevezelik!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasıyla ilgili basın toplantısında konuştu. Çebi; Play-off, hakem ve Onur Bulut transferiyle ilgili sert ifadeler kullandı.

“TALEBİMİZ OLMADI”

Son günlerde sıkça tartışılan Play-off ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, “Play-off ile ilgili ne yazılı ne sözlü bir konuşmamız söz konusu olmamıştır. Herhangi bir talebimiz bir açıklamamız olmadı” ifadelerini kullandı.

“HAKEMLER YENİLENMELİ”

Hakemlerle ilgili görüşlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyleyen Çebi, “Seneler evvel ne söylediysem aynısını söylemeye devam ettim. Hakemler yenilenmeli. Genç arkadaşlarımız gelmeli dedim. Bunlarla ilgili aksiyon alındı, sonra vazgeçildi. Ben vazgeçmenin doğru olmadığını söyledim. Eski hakemlerin kötü veya yanlış olduğu anlamına gelmiyordu. Herkes her bir şeyi çoğu defa cımbızlıkla ayıklayıp polemik yarattılar. Eski hakemlerimizle ilgili kötü bir yorum yapmıyorum” ifadelerini kullandı.

“GENÇ HAKEMLERE YOL VERELİM”

Hakemlerle ilgili sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi, “Hata yapanlar yapmayanlar, art niyetli olanlar olmayanların yerine yenileri gelsin, yeni bir hakem dünyası yaratalım talebinde bulunmuştum. O talebim hala devam ediyor. Lütfen, genç hakemlerimize yol verelim. Artık onların da işin içinde olduğu bir düzen kuralım. Eskilerin koltukları bırakmadığı düzene karşıyım. Yeni insanlar, yeni enerjiler her zaman daha iyidir. Temennim her maçta hatasız yönetilirler. Benim maçımı hatasız yönetiyor, diğer maçta hak etmediği puanı ona veriyorsanız yine fark etmiyor, yine benim hakkımı çalıyorsunuz” dedi.

“GEREKSİZ GEVEZELİK”

Onur Bulut transferiyle ilgili de konuşan Çebi, “Onur transferi, bizim için etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserispor yöneticileri haklı olduklarını düşünüyorsa gidecekleri yer bellidir. Gereksiz gevezelik etmelerini ve Beşiktaş’ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.