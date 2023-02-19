Ahmet Nur Çebi’nin deprem bölgesindeki ziyaretleri sürüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Osmaniye Jandarma İl Komutanlığı’nda, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la bir araya geldi. Buluşmada; Asbaşkan Serhan Çetinsaya ve yöneticiler; Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen, Umut Şenol ile Fırat Fidan da yer aldı.

Çebi, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Kirişçi ve Kurum’la Osmaniye’deki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere konteyner kent kurulması için görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan Çebi, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

DİVAN KURULU ERTELENDİ

Siyah-Beyazlılar’da 25 Şubat tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu toplantısı, deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili olarak kulüp yetkililerince Divan Kurulu üyelerine bilgi verildiği öğrenildi.

SALİH UÇAN’DAN MİNİK ÖMER’E FORMA

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan Beşiktaş taraftarı Ömer’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Siyah-Beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Salih Uçan, deprem felaketinden yaralı olarak kurtulan minik taraftarımız Ömer’i, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde ziyaret etti. Uçan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer’e imzalı Beşiktaş formasıyla futbol topu hediye etti” ifadelerine yer verildi.