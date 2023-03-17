Ahmet Oğuz: Böyle şeylere kırmızı kart verilirse futbol oynanmaz

Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu ve Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmadan sonra Konyasporlu Ahmet Oğuz, Galatasaraylı Leo Dubois ile yaşadığı pozisyon hakkında konuştu.

Ahmet Oğuz, “Top arada kaldı, ben de ayağımı uzattım. Top geçtikten sonra bastım. Hoca da söyledi, bakacağız dedi. Yani hakem! Kırmızı da olabilir, sarı da olabilir dedi. bir pozisyon sonrası arkadaşımıza da sarı kartı verdi. Daha dikkatli olmamızı söyledi” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ahmet Oğuz, “Galatasaraylılar ‘Kırmızı kart’ der, Fenerliler ve Beşiktaşlılar demez. Hocanın takdiri. O sarıdan yana kullandı. Ben de sarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü isteyerek ve bilerek yapılan bir şey değil. Böyle şeylere kırmızı kart verilirse futbol oynanmaz” dedi.