Ahmet Özal, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurdu

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisinin oluşturduğu “Türkiye İttifakı”nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Ahmet Özal, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, başvurusunu yaptığını, bundan sonra imza çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

İmza toplama işleminin tamamlanmasının ardından bütün Türkiye’yi gezeceklerini belirten Özal, “Hayırlısı olsun herkes için. En iyi kim hayırlıysa o kazansın, kendim için de dahil bunu söylüyorum.” dedi.

Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Özal, seçimlerin ikinci tura kalması halinde bir başkasını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya, “Arkadaşlarla o konuyu daha konuşmadık.” yanıtını verdi. (AA)