Ahmet Şık depremden 10 saat sonra AFAD’ın ne yaptığını açıkladı! AKP’ye çok sert tepki!
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Ahmet Şık depremden 10 saat sonra AFAD’ın ne yaptığını açıkladı! AKP’ye çok sert tepki!
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