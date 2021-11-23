Ahmet Şık ile Süleyman Soylu arasında sert tartışma! “Seni yargılamayan şerefsizdir!”





Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma yaşandı. Ahmet Şık Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e kaç dediğini iddia etti. Süleyman Soylu bu iddia karşısında "Bunu ispat etmeyen şerefsizdir" dedi. Ahmet Şık da "Seni yargılamayan şerefsizdir" diye cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetşık #süleymansoylu #sedatpeker #tbmm #meclistv #tbmmtartışma #tartışma #meclistartışma #haber #siyaset #politika #yurttaştv