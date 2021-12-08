Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Ahmet Şık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözlerle yüklendi. Ahmet Şık "Süleyman Soylu ile A Haber yayını bitti, şimdi biraz hakikatleri konuşacağız"dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetşık #süleymansoylu #ahaber #türkiyeişçipartisi #tbmm #içişleribakanı #polemik #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ahmet Şık: Süleyman Soylu ile A Haber yayını bitti, şimdi biraz hakikatleri...