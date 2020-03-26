Ahmet Şık’ın Meclis’teki Konuşması AKP’lileri Kızdırdı: Mikrofonun Sesini Kapattılar!

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Ahmet Şık konuşmasında “Hayır neşemiz hiç yerinde değil, aynı gemide değiliz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık’ın konuşması AKP’lileri kızdırdı. Öte yandan konuşmasının sonunda alınması gereken tedbirleri bir bir açıklarken Şık’ın mikrofonu kapatıldı.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet ŞIK

Adana – 1970, Hüseyin, Fatma.

Gazeteci; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

1990 yılından itibaren Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak çalıştı. Gazetecilik yaptığı dönemde ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinden çok sayıda ödül kazandı. Yayımlanmış 6 kitabı vardır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Şık, evli ve 1 çocuk babasıdır.