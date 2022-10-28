Ahmet Tulgar son yolculuğuna uğurlandı

Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci ve edebiyatçı Ahmet Tulgar, (63) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
Ahmet Tulgar için bugün Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Ahmet Tulgar’ın ailesinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, eski CHP Milletvekili Melda Onur, DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ile Tulgar’ın meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Tulgar’ın cenazesi, Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi. ANKA