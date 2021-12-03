AHMET ÜMİT’E GÖRE HERKESİN EŞİT OLDUĞU BİR DÜNYA MÜMKÜN MÜ?

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta Ahmet Ümit ile birlikteyiz. Ahmet Ümit kitaplarını ne için yazar? Kendi karakteri de kitaplarındaki gibi mi? Yazmadığı zaman ne yapar? Kitaplarını hangi perspektiften ele alıyor? Herkesten bir şey öğrenilir mi? Ahmet Ümit'in psikoloji bilgisi nereden geliyor? Karakterleri kendinden bir parça mı taşıyor? İnsanın içinde kötülüğü taşıması sistemin bir sonucu mudur? Herkesin eşit olduğu bir dünya mümkün mü? Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada'nın katkılarıyla devam ediyor.

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