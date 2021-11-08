Aidatlar kira bedellerine yaklaşıyorsa dikkat: Yüzde 15’ini geçemez

Bazı sitelerdeki aidatların kira bedellerine yaklaştığını belirten emlak uzmanları, aidatların kiranın yüzde 15’ini geçmemesi gerektiği konusunda vatandaşı uyardı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bazı sitelerdeki aidatlar kira bedellerine yaklaşıyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15’ini geçmemelidir” dedi.

Özelmacıklı “Apartman, site ve tesislerde aidatlar işletme projesi çerçevesinde arsa payı ve bağımsız bölüm sayısına göre belirlenmeli. Bazı sitelerdeki yüksek aidatlar gerek kiracılar gerekse de malikler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Hatta henüz satılmayan daire veya işyerlerinin de maliyetleri oturanlara yansıtılabiliyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15’ini geçmemeli” diye konuştu.

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Altın Emlak Eğitim Koordinatörü Ayhan Özbek ise, son yıllarda özellikle toplu yapılarda yönetim faaliyetlerinin daha da profesyonel bir yapıya geçtiğini ifade etti.

“Gayrimenkullerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesine büyük ihtiyaç duyuluyor” diyen Özbek, “Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Özbek, yöneticilerin binanın sigorta ettirilmesinden bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline kadar tüm süreci ticari olarak kaygısız ama denk bütçe kaygılı bir yönetim modeli ile işletmeleri önemli olduğunu vurguladı. (İHA)



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