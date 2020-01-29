AİHM’den tarihi karar! Tahkim Kurulu…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tarihi kararlara imza attı. Eski Trabzonsporlu futbolcu Ömer Rıza ve yardımcı hakem Serkan Akal’ın başvurularını haklı buldu. AİHM’nin kararında TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız bir organ olmadığı, yapısının değiştirilmesi gerektiği bildirildi.

Maaşlarını ve primlerini ödemeyen Trabzonspor’dan ayrılan Ömer Rıza’yı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu haksız bulmuş, Tahkim Kurulu ise futbolcunun ödeyeceği tazminat miktarını azaltmış ve sportif cezayı kaldırmıştı.

Mahkeme ayrıca 2015-16 sezonunda üst klasman listesinden çıkarılan Serkan Akal konusunda da TFF’yi ve kurullarını haksız buldu.