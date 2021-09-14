AİHM’den Türkiye’ye ‘hak ihlali’ cezası

Siirt eski Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan’ın 2019 yılında AİHM’e yaptığı başvuru sonuçlandı. AİHM, Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar vererek, Türkiye’yi cezaya mahkum etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) adayı olarak 30 Mart 2014 yılındaki yerel seçimlerde Siirt Belediye Başkanı seçilen Tuncer Bakırhan, ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından tutuklanarak görevden alınmıştı. Bakırhan, yargılandığı davada 10 yılın üzerinde hapis cezasına mahkum edilmiş, 2019’un Ekim ayında serbest bırakılmıştı.

Bakırhan, tutuklanması ve hapis cezası alması üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Bakırhan’ın, 2 yıl 11 ay hapiste kaldığını ve bu sürenin, 2 yıl 8 aydan fazlasını yargılama öncesi tutuklulukta geçirdiğini değerlendirdi.

AİHM, belirttiği görüşte, Bakırhan’ın faaliyetlerinin siyasi olduğunu kaydetti. Söz konusu dönemde Bakırhan’ın belediye başkanı olduğunu da belirten mahkeme, “Belediye başkanı olduğu şehirde aşırı gerilim olduğu göz önüne alındığında, bazı açıklamaları birkaç şekilde yorumlanabilirdi” yorumunu yaptı.

“ORANTISIZ BİR MÜDAHALE”

AİHM’in değerlendirmesinde, “Politikacıların konuşmalarında bir toplumsal çatışma ortamını teşvik edecek veya zaten patlamaya hazır bir durumu daha da kötüleştirecek yorumlar yapmaktan kaçınmaları son derece önemlidir. Bununla birlikte, demokratik bir toplumda özgür siyasi tartışmanın temel niteliğini göz önünde bulundurarak, mahkeme şikayet edilen tedbirin ciddiyetini haklı çıkarabilecek hiçbir zorlayıcı sebep algılayamamıştır. Halkın seçilmiş bir temsilcisi olan başvuranın, siyasi faaliyetleri nedeniyle bu kadar bir süre boyunca tutuklu tutulmasının, sözleşmenin 10. maddesinin takip ettiği meşru amaçlarla açıkça orantısız bir müdahale teşkil ettiği kanaatine varmıştır. Bu nedenle 10. madde ihlal edilmiştir” denildi.

TÜRKİYE CEZAYA MAHKUM EDİLDİ

AİHM, Türkiye’nin, başvuran Tuncer Bakırhan’a manevi tazminat olarak 10 bin euro, dosya masraf ve giderleri için de 3 bin euro olmak üzere toplamda 13 bin Euro ödemesine karar verdi.