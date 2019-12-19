Aile Arasında, filminin senaryosunu Gülse Birsel üstleniyor, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan yapıyor. Vizyona girdiği dönem seyircilerden tam not alan Aile Arasında filminin başrollerini Demet Evgar ve Engin Günaydın üstleniyor. İşte Aile Arasında filminin konusu ve oyuncu kadrosu..
Aile Arasında filminin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU
Fikret ve Solmaz’ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret’e Solmaz’ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Engin Günaydın – Fikret “Fiko”
Demet Evgar – Solmaz
Erdal Özyağcılar – Haşmet Kurt
Devrim Yakut – Mükerrem Kurt
Fatih Artman – Emirhan Kurt
Şevket Çoruh – Necati “Neco” Balcılar
Gülse Birsel – Mihriban
Derya Karadaş – Leyla
Su Kutlu – Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri – Behiye
Devin Özgür Çınar – Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu – Kahraman Kurt
Rıza Akın – Muharrem Aladağ
Arif Erkin – Dede
Erdal Cindoruk – Ruhi
Ünal Yeter – Okan