Aile boyu çete! Çağrı merkezi kurup ev kadınlarını dolandırdılar

Dar gelirli vatandaşlara evlerinde el işi yaparak ek gelir sağladıkları vaadiyle açtıkları web sayfaları üzerinden çoğunluğu ev kadını 92 kişiyi dolandırıp kimlik bilgilerini kullandıkları gerekçesiyle yakalanan 16 kişilik çete çökertildi.

Özgür CEBE

İnternet üzerinden açtıkları sahte web sayfaları ve çağrı merkeziyle dar gelirli vatandaşları tuzağa düşürüp, “Size el işi yapmanız için ortaklık teklif ediyoruz. Bu ürünleri işleyip bize gönderin, sayfamızda satışa sunacağız, size de ek gelir olur” diyerek Türkiye genelinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 92 kişiyi dolandıran 16 kişilik çete polis tarafından çökertildi.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların dolandırıcılık faaliyeti sırasında kullandıkları taktik ve yöntemler dikkat çekti.

ÇAĞRI MERKEZİ YABANCI UYRUKLULAR ADINA HATLA AÇILMIŞ

Sanıkların web sayfalarında açtıkları iş ilanlarına yapılan yorumların tümünün aynı kullanıcılar olduğu, iş ilanı ve iş tipleriyle ilgili topluma güven vermek için açılan sayfalardan övgüyle söz edildiği ve büyük kazanç sağladığı bilgisi yer aldı.

Yapılan araştırmada, bu yorumları yazanların da dolandırıcı sanıklara ait sahte hesaplar oldukları tespit edildi. Sanıkların tüm dolandırıcılık faaliyetleri polisin telefon dinleme kararlarıyla deşifre edildi.

Sanıkların “Evde paketleme ile ek kazanç” başlığıyla ilan açtıkları, bu şekilde tuzağa düşürdükleri kişilerden, ön kaparo adı altında para talep ettikleri, çağrı merkezi diye kullandıkları telefonların da Afganistan, Pakistan, Suriye ve Azerbaycan uyruklu yabancı kişiler adına açılan hatlar olduğu bildirildi.

EV KADINLARINI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Bir başta ilanda kına, çeyiz, mum, kalem ve kuruyemiş paketleme işi için evde ortaklık teklifinde bulundukları, çok sayıda mağdur kadının bu duruma inanarak banka kredi kartlarıyla ödeme yaparak dolandırıldıkları kaydedildi.

Bir başta internet ilanında ise “Nasuhoğlu paketleme” adıyla açılan ek gelir ve ortaklık vaadiyle evde çalışma hayali kuran ev kadınlarının tuzağa düşürülüp paralarının alındığı, ancak adreslerine herhangi bir paketleme işiyle alakalı kargo gönderilmediği gibi, adres ve açık kimlik bilgilerini bu kişilerle paylaştıkları için ayrıca dolandırıcılık mağduru oldukları vurgulandı. Sanıkların 74 ayrı olayda 92 mağduru dolandırdıkları bildirildi.

AİLE BOYU DOLANDIRICILIK

Çağrı merkezi kurup internet üzerinden dolandırıcılık yapan sanıklar Ahmet Arif Yıldız, kardeşi Sultan Yıldız, eşi Şehriban, annesi Reyhan Laçin, eniştesi Kanber Adıgüzel ile birlikte aile boyu dolandırıcılık yaptıkları, bunu yaparken de kendi aralarında iş bölümü yaptıkları, bir kısmının çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık kurbanlarına güven verip kişisel bilgilerini elde ederek paralarını aldıkları, bir kısmının internet sayfasına yerleştirilen ilanlar, bir kısmının da ilanların altına kamuoyuna güven vermek için yüksek karlı iş yapıldığına dair olumlu yönde yorumlar yazdıkları kaydedildi.

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