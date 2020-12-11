Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bakanlığının bütçesi üzerinde yapılan eleştirilere cevap verdi

TBMM (AA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, meslek hastalığı tartışmalarına ilişkin, "Meslek hastalığı, bedensel veya ruhsal olarak zarara uğraması anlamına geliyor. Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse meslek hastalığı kapsamında oluyor, memursa da vazife malulü kapsamında oluyor. Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 5 başvurunun 2'si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz aslında." dedi.

Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığın bütçe görüşmeleri üzerine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Kovid-19 önlemleri veya sendikal mobbing konusundaki şikayetleri incelediklerini belirten Selçuk, konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini vurguladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun fütursuzca kullanıldığının Sayıştay tarafından tespit edildiğine yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığını dile getiren Selçuk, "Sayıştay'da böyle bir tespit yok. Fon'a 7,3 milyar sosyal yardım harcaması yaptık. Bunların her birinin nerelere dağıtıldığı belli." diye konuştu.

Selçuk, "pandemi döneminde kadınlar daha fazla yoksullaştı" şeklindeki eleştirilerin de doğru olmadığını, yaptıkları sosyal yardımların yaklaşık yüzde 60'ının kadınlara yönelik olduğunu, bakanlık bünyesinde en fazla bütçenin Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne verildiğini vurguladı.

Meslek hastalığı konusundaki tartışmalara da değinen Selçuk, meslek hastalığının, bedensel veya ruhsal olarak zarara uğraması anlamına geldiğini belirtti.

Selçuk, "Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse meslek hastalığı kapsamında oluyor, memursa da vazife malulü kapsamında oluyor. Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 5 başvurunun 2'si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz aslında." şeklinde konuştu.

Şartlar ile illiyet bağının kurulması durumunda sağlık çalışanlarının 4A veya 4C oluşuna göre vazife malulü ya da meslek hastalığı olarak kabul edildiğini dile getiren Selçuk, "İlliyet bağı kurulup gerekli dokümanlar ve şartlar sağlandığı sürece zaten buna dair geçerli ve yürürlükte olan seneler boyunca işleyen bir mevzuatımız söz konusu." ifadesini kullandı.

– Bakanlık bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin üçüncü turunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.