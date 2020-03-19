Aile Destek Merkezi, Malazgirtli kadınların ikinci evi oldu

MUŞ (AA) – İBRAHİM YALDIZ – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM), yöredeki kadınlar ve genç kızların adeta ikinci adresi haline geldi.

Belediye İş Merkezinde 2015'te DBP'li Malazgirt Belediyesince "Siyaset Akademisi" adıyla açılan bina, terör örgütü PKK lehine faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle 2016'da kapatıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı, binanın kamu yararına kullanılması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda binayı ADEM'e dönüştürülen kaymakamlık, meslek edindirme kurslarıyla kadınların hem iş sahibi olmasını hem de ekonomik destek elde etmesini sağladı.

Kafeterya, dinlenme odası, konferans salonu, spor salonu, çocuk oyun alanı gibi bölümlerin bulunduğu ADEM'e gelen kadınlar, burada yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini de genişletme imkanı buldu.

250 kadının faydalandığı merkezde, dikiş nakış, filografi, ahşap boyama, kuaförlük, seramik boyama ve kokulu taş kursları veriliyor, tam donanımlı spor salonuyla kadınların sağlıklı kilo vermeleri sağlanıyor.

Malazgirt ADEM Müdürü Akın Karıkutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal faaliyetlerin kısıtlı olduğu ilçede kadınların kurslara ve spor salonuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çocukların da oyun alanında güzel zaman geçirdiğini belirten Karıkutal, şöyle konuştu:

"Kadınlar, burada güzel bir ortam oluşturuyor. Bu ortamda sosyal medyadan da uzaklaşıyorlar. En güzel şey bir araya gelerek sohbet etmeleri. Aynı zamanda yitirmek üzere olduğumuz misafirlikler var. Bunu da pekiştiriyoruz. Kadınlar burada tanıştıktan sonra ev ziyaretlerine gidiyorlar, bu da bizi memnun ediyor. Burası kadınlarımızın uğrak yeri oldu. Evde yalnız kalmak yerine burada sohbet etmek, bir şeyler öğrenmek onların da hoşuna gidiyor. Yaptıkları ürünlerini satarak para kazanıyorlar. Meslek edindirdiğimiz bazı kursiyerler kendi iş yerini açıyor. Burası, DBP belediyesi döneminde yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü bir yerdi. Şu anda Kaymakamlığımızın girişimleriyle Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü ve kadınlarımızın uğrak yeri haline geldi. Kadınlarımız burada zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor."

– "Güzel zaman geçiriyoruz"

Kadınlardan Besra Turan ise ADEM'de açılan kurslar sayesinde kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirtti.

Kızıyla faaliyetlere katıldığını anlatan Turan, "Burada stres atıyoruz. Sağladıkları imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Sabah çocuklarımı okula gönderdikten sonra buraya geliyorum. Burada yaptığımız ürünleri satıyoruz." dedi.

Merve Azad da merkezde çok güzel arkadaşlıklar kurduğunu belirterek, "Sabah burada arkadaşlarımızla kahvaltı yapıyoruz, çay içiyoruz. Yaptığımız ürünleri satarak harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu çok güzel bir yer. Bize bu imkanı sunduğu için kaymakamımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan Sema Çelik, "Boş zamanlarımda ADEM'e geliyorum. Kendimi psikolojik olarak daha iyi hissediyorum. Daha önceden böyle bir yer yoktu. Boş zamanlarımızda evde oluyorduk. Burada hem kendimiz hem de ailemiz için güzel alışkanlıklar ediniyoruz." ifadelerini kullandı.