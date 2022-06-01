Aile faciası! Baba evi ateşe verdi: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa’da İbrahim Sancar isimli kişi, evine kolonya dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın sonrası baba ve bir çocuğu feci şekilde hayatını kaybederken anne ve diğer çocuğu da yaralandı.

Olay Manisa’nın Kula ilçesinde meydana geldi. Kolonya dökerek evini ateşe veren İbrahim Sancar’ın hayatını kaybetti.

Yangında ağır yaralanan anne Zeliha Sancar (39) ile çocukları Kader (6) ve Fırat Sancar (3) Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede ilk tedavisinin ardından vücudunda üçüncü derecede yanık olan 3 yaşındaki Fırat Sancar, hava ambulansı ile İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Talihsiz çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Böylece yangında ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

ANNE VE KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayda vücutlarında yanıklar olan anne Zeliha Sancar (39) ile 6 yaşındaki Kader Sancar ise ilk tedavilerinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde sevk edildi.

Anne ile kızının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA

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