Aile hekimleri de iş bıraktı: Eylemler daha uzun olacak

Özlük haklarına yönelik çalışmanın tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle hekimler bugün iş bıraktı. Eyleme Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) da destek verdi.

Sağlık emekçilerinin bugün bir günlük iş bırakma kararı üzerine acil gündemle toplanan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) sürece eyleme katılarak dahil olmanın yanında, toplumun daha etkin, daha iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi adına hak aramaya devam etme kararı aldı.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Hassasiyetlerimiz karşılık buluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek, şunları söyledi:

– Geri çekilen kanun taslağında aile hekimliği çalışanları yok sayılmıştır. Kanun taslağına dahi alınmamıştır. Yeni yönetmeliğin STK görüşleri de alınarak hazırlanması, hak ediş kayıplarının telafi edilmesi, iş güvencesiz çalışmanın ortadan kaldırılması, idareye keyfiyetle yönetme imkanı tanıyan mevzuatların yeniden ele alınması adına tüm çalışmalarımız devam edecek.

BÜROKRATLAR BAKAN KOCA’YI YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR

– 27 bin aile hekimi ve 24 bin aile sağlığı çalışanını yok sayan hiçbir işleyiş bizi alacağımız kararlardan geri çeviremeyecektir. Hassasiyetlerimiz karşılık bulununcaya kadar uzun soluklu ve kapsayıcı etkinliklerle mücadele kararlılığımız devam edecektir. Sayın Sağlık Bakanımıza mesajımız: Kendisini yanlış yönlendiren bürokratlarla değil, sahada mücadele içinde olan ve hak arayan bizlerle görüşmesi olacaktır.

BİR GÜNLÜK İŞ BIRAKMANIN KARŞLIĞI YOK

– Daha önce belirttiğimiz gibi STK çalışma grubunda tartışılmaksızın tek başına alınan eylem kararlarını doğru bulmuyoruz. Kapsayıcı olmayan ve tek başına alınan kararların popülist kararlar olduğu ve sahayı yormaktan öte bir etkisi olmadığı aşikârdır. Ayrıca bir günlük iş bırakma kararları sıradanlaşmış ve gerek kamuoyu gerekse muhataplarımızda bir etki karşılığı bulmamıştır.

– STK çalışma grubunda 3 gün iş bırakma önerimiz ele alındı, sendika ve meslek örgütleri ile etkin ve kapsayıcı eylem için çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız. Bu sebeple, her ne kadar bir günlük iş bırakma kararına inanmıyor olsak da eyleme katılan üyelerimize sendikal koruyuculuk sağlamak adına bir günlük iş bırakma kararına eşlik ediyoruz.

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