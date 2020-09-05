Aile hekimlerinden ek ödeme tepkisi: Cezalandırılıyoruz!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan (AHEF) aile hekimliği çalışanlarının pandemi sürecinde hastanelerin poliklinik yükünün azalması karşısında, asli görevi koruyucu hekimlik olmasına rağmen, artan poliklinik hizmeti ve beraberinde gelen yoğun bürokratik angaryalar ile uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

AHEF, özverili çalışmaları karşısında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’yi geçmemek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılması kararını “adaletsiz” bulduklarını açıkladı.

“ADETA CEZALANDIRILIYORUZ”

AHEF’ten yapılan açıklama şöyle:

* AHEF olarak aile hekimlerinin özverili çalışmasını bakanlığımıza defalarca yazdığımız yazılarla, farklı iletişim kanalları ve basın yoluyla, onlarca haber aracılığıyla 4 ay boyunca anlatmaya çalıştık.

* Kamuoyunu gündem üzerine bilgilendirdik. Ancak dün gece yarısı yapılan ‘ek ödeme ve izin kullanımı’ odaklı açıklamada halen haklarımızın gözetilmediğini görmek, emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesi bizi son derece üzmüştür.

* Hastalanma hakkımız dahi bulunmadığı gibi adeta bu konuda cezalandırılıp, ücretlerimiz kesilmiş ve çalışma şevkimiz kırılmıştır.

* Bu süreçte diğer kamu kurumları ek ödemeleri hiçbir şarta bağlanmadıkları halde -ne hazindir ki- sürecin en önündeki neferleri arasında yer alan aile hekimliği çalışanları ek ödeme için şarta bağlandı. Bunu son derece ‘adaletsiz’ olarak nitelendirdiğimizi bilmenizi istiyoruz.

“BİZ TALEP ETMEDİK BAKAN SÖZ VERDİ”

AHEF’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İzin vekalet şartı, negatif performans şartı, cari sınıflama şartlarının ardından şimdi de pandemi şartı getirilmesini, “Zirveye çıkan şartlarınız ile meslek onurumuzu hiçe sayıp, gururumuzu kırıp, güvensizliğimizi bir kez daha pekiştirdiniz. Bize güvenin diyemezsiniz!

* Pandemi ödemesini biz talep etmedik Sayın Bakanımız sözünü verdi. Pandemi Mart ayında başladı. 1 Ağustos’un pandemi başlangıcı sayılmasını kabul etmiyoruz.

* Aylık şartlı 3 bin TL alacağımızı yayınlayan medya kuruluşlarına malzeme verilmesine vesile olan, sahanın sorunlarını görmezden gelen, kronik hastalarımıza idari izin emri vermeyip Covid -19 olan meslek çalışanlarının maaşlarını kesen, binlerce aile hekimliği çalışanının sesini duymayanlar ne yazık ki 5 Eylül gece yarısı sesini duyurdu.

* Sanki hakkımız olmayanı biz talep ediyormuşçasına kamuoyunda yanlış algıya neden olan açıklama ‘sağlıkta şiddet’ olaylarını tetikler niteliktedir. Toplum ile sağlık çalışanını karşı karşıya getirmek şiddetin en büyük kaynağı olacaktır. Buna bir dur demelisiniz.

“KABUL ETMİYORUZ”

Pandeminin başlamasından bu yana sağlık sistemindeki büyük bir yükü aile hekimlerinin üstlendiğini belirten AHEF, açıklamayı şöyle sürdürdü:

* Orantısız ödemeye layık bulduğunuz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan bu adaletsiz ödemeyi reddediyor, meslek onurumuza sadakayla muamele edemeyeceğinizi deklare ediyoruz. Kabul etmiyoruz!

“ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜP CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK”

* Sizin de bildiğiniz gibi defalarca aile hekimliğini ve sahadaki çabalarımızı, çaresizliklerimizi size anlattık. Ancak hala aile hekimliği uygulama ve etiğini anlamamış olmanız, pandemi sürecindeki çabalarımızı görmemiş olmanız nedense son açıklamalarınızla bizi hiç şaşırtmadı.

* Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak son 6 ayda tüm polikinlikler kapılarını kapatıp ülkenin sağlık sistemi üzerimize yüklenirken, aşılarımızı, gebelerimizi hiç aksatmadan takip ederken, üvey evlat muamelesi görerek canla başla çalıştığımız Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarının bir kalemde yok sayılmasını kabul edemeyiz” sözlerini kullandı.

“MAAŞI KESİLEN HEKİMLERDEN BİR ÖZÜR BİLE DİLENMİYOR”

AHEF’ten yapılan açıklama şöyle tamamlandı:

* 5 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı bu salgın hastalığın pençesine düşmüş şehitler verilmeye devam ederken, covid-19 olduğu için maaşı kesilen hekimlerden bir özür bile dilenmiyor.

* İş güvenliği sağlığı hiçbir şekilde sağlanmazken, memleketin tüm kanallarından koro halinde, ‘aile hekimine bu parayı verdik’ haberleri ettiğimiz yemini, meslek onurumuzu, güvenimizi zedelemektedir!

* 6 aydır bin bir sorunla boğuşan biz aile hekimlerini görmezden gelen iradeniz şartlı, emeği yok sayan bir yaklaşımla bir kez daha bizi görmediğini duymadığını ispat etmiştir.

* Hekimler olarak yüzyıllardır olduğu gibi mesleğimizin gereğini icraya devam ederken bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz.

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