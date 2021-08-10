Aile hekimliği çalışanları iş bırakıyor

Aile Hekimliği uygulamalarında büyük kaosa neden olacağı düşünülen ve 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki olarak iş bırakma kararı alındı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliği tepki gösteren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı:

BAŞKA SEÇENEK KALMADI

– Yürürlüğe giren yönetmeliğin Aile Hekimliği uygulaması açısından büyük bir kaosa neden olacağını, çalışanların özlük haklarında telafi edilemez kayıplar yaşatacağını ve kronik hastalık izlemlerinin uygulanabilir olmadığını dile getiren AHESEN, bugüne kadar girişimlerde bulunulan önermelere yanıt alamayarak, ödeme ve sözleşme yönetmeliğine karşı dava açmak durumunda bırakılmıştır. Dava süreçlerinin uzun olacağı öngörüsü ve idarenin olumsuz tavrı ise çalışanlara sendikal haklarını kullanmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır.

AŞI İÇİN DÜZENLEME YAPTIK

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, konuyla ilgili şunları söyledi:

– Süreçle ilgili etkinlik planı oluşturmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun bulunduğu çalışma grubunda görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle iş bırakma etkinliğinin uygulanması ve tarihleri konusunda görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen, ortak hareket etme duyarlılığımız ve iş bırakma etkinliğine katılacak üyelerimize sendikal koruyuculuklarını sağlamak adına; 16 Ağustos ve 27 Ağustos’ta iş bırakma kararı almış bulunmaktayız” dedi.

ANKARA’YA DOĞRU YOLA ÇIKACAĞIZ

– 16 Ağustos 2021 tarihinde Covid19 aşılamaları için randevu düzenlemesi yaparak iş bırakıyoruz. Taleplerin karşılanmaması halinde ise 27 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakarak Ankara’ya yola çıkıyor ve 28 Ağustos Ankara’dan sesimizi duyurmak üzere meydanlarda buluşuyoruz. Aile Hekimliği uygulamasına halkın sağlığı için inanıyor ve uygulamanın onarılmaz yaralar almaması adına mücadeleye devam etme kararlılığımızı ilgili makamlara ve kamuoyuna saygıyla tekrar bildiriyoruz.