Aileleri ayıran Aile Bakanlığı! 500 bin kişiye dilekçe eziyeti…

İktidarın ‘müjde’ diye seçim öncesi TBMM’ye getirdiği sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini öngören yasa teklifinin birleşmeyi bekleyen aileleri birbirinden daha uzun süreyle ayıracağı bildirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri başlayan teklifi dövizlerle protesto eden CHP milletvekilleri kadroya geçirilen sözleşmeli personelin tayin hakkının 3 yıldan 4 yıla çıkarılmasına tepki gösterdiler.

CHP Milletvekili Süleyman Girgin, parçalanmış ailelerin kavuşmayı beklediği bir dönemde sürenin bir yıl daha uzatılmasının devlet ciddiyetine yakışmadığını belirtirken, “Devlet aileleri ayırıyor. Aileleri koruması gereken Aile Bakanlığı bizzat aileleri ayırıyor. Bu ne garabet!” dedi.

Komisyon toplantısı öncesi dövizlerle tepkilerini dile getiren CHP milletvekilleri PTT çalışanları, taşeron işçiler, zabıtalar ve belediye personelinin sıkıntılarını dile getirdiler. CHP’li Süleyman Girgin, iktidarın hazırladığı yeni düzenlemeyle aile birliği ve bütünlüğünün daha da bozulacağını belirtirken, tayin yasağı nedeniyle eşi ve çocuklarıyla ayrı yaşamak zorunda kalan bir sözleşmeli personelin mektubunu okudu.

“KIZIM BABASINI ÖZLÜYOR”

Teklifte, Anayasanın eşitlik ilkesine ve aile bütünlüğünün korunması emrine aykırı düzenlemeler olduğunu belirten Girgin, “Aile Bakanlığı’nın bizzat kendisi aileleri ayırıyor” diyerek kendisine gelen şu mektubu okudu:

“Sayın vekilim, Ben 28.11.2022 öncesi 4B çalışanım. 7 ay önce atandım. Eşim Kırıkkale’de, ben kızımla Gaziantep’teyim. 1 yılı doldurunca eş durumundan gidebiliyorken yeni kadro düzenlemesi ile bu süre 4 yıla çıkıyor. Ben burada faturalar hariç 6 bin lira kira veriyorum. Eşim de orada kira veriyor. Kazancımız kiraya ve faturalara gitmesinin yanında psikolojik olarak da yıprandık. Çok zor durumdayız. Kızım babasını özlüyor. Bizim gibi çok kişi mağdur durumda. Aile bütünlüğü yokken kadro bizim için önemini yitiriyor. Lütfen Pazartesi günü bizlerin sesi olun rica ediyorum.”

“30 BİN AİLE PARÇALANACAK”

HDP’li Gara Paylan, bu düzenlemeyle 30 bin ailenin parçalanacağını belirterek, “Bu vicdansızlıktır. Vicdanlara sığmayan bu durum kabul edilemez. Ailelerin parçalanmasını önleyelim. Bizim telefonlarımız susmuyor. Bu teklifi getirenlerin herhalde telefonlarını kapattılar feryatları duymamak için” dedi.

“GEÇMEK İSTEMEYENLER DİLEKÇE VERSİN”

Yasa teklifine göre, sözleşmeli çalışırken memur kadrosuna geçmek isteyenlerin kurumlarına dilekçe vermesi gerekiyor.

Düzenlemeyi eleştiren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kadroya geçmek isteyenlerin değil, geçmek istemeyenlerin dilekçe vermesi yönünde bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, “500 bin kişiyi niye dilekçe vermeye zorluyorsunuz. Geçmek istemeyenler başvuru yapsın. Aksi halde kanunu bilmeyen çok sayıda vatandaşımız mağdur olur. Hak kaybı yaşar” dedi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Tanal’ın önerisinin çok mantıklı olduğunu belirterek öneri üzerinde çalışma yapılmasını istedi.

MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, öneriyi doğru bulmadığını belirterek, sözleşmeli statüde çalışmak isteyenlerin de olduğunu, dilekçeyi kadroya geçmek isteyenlerin vermesinin daha doğru olacağını söyledi.

458 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren AKP Milletvekili Halil Etyemez, düzenlemeyle 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçme hakkı doğacağını söyledi. Düzenlemenin etki analizine göre, sözleşmelilerin tamamının kadroya geçirilmesi halinde, büyük bölümünün maaşında artış olacağı için devletin memura bütçeden ödediği maaşın yıllık tutarı 342 milyon 719 bin lira artacak.

Ancak düzenlemeye göre, sayıları 414 bini bulan 4/B’li sözleşmeli personelin maaşında bir değişiklik olmazken sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve kurumların mevzuatıyla sözleşmeli çalışan personelin kadroya geçmesi halinde maaşları düşecek.