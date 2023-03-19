‘Aileme mesaj atıp ‘elveda Antakya’ demiştim, 15 yakınımı kaybettim’

İstanbul’da yaşayan Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden bir gün önceye kadar Antakya’da ailesini ziyaret etmeye gelmişti. Depremden bir gün önce İstanbul’a dönen Prof. Dr. Dalğıç, 15 yakınını kaybetti. Prof. Dr. Dalğıç, depremin ardından tekrar Antakya’ya gitti. Mesleği gereği zemin sıvılaşmalarını inceledi, zemin iyileştirmesi yapılan binalarda sıvılaşma kaynaklı çökme görmediğini belirtti.

“GERÇEKTEN ELVEDA OLDU”

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, depremden önceki gün Antakya’dan İstanbul’a döndüğünü belirterek, “Ben Antakyalıyım, ailem Antakya’da yaşıyordu. Depremden bir gün önceye kadar oradaydım. İstanbul’a dönmeden önce aileme mesaj atarak ‘Elveda Antakya’ demiştim. Antakya’dan geçen Asi Nehri’nden fotoğraf gönderdim. Gerçekten elveda oldu. Can kayıplarımız oldu, çok üzgünüm. Birinci dereceden 15 yakınımı kaybettim” dedi.

“2015 YILINDA İSKENDERUN’DA ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİ ANLATTIM”

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, 8 yıl önce İskenderun’da zemin sıvılaşması üzerine düzenlenen konferansta konuştuğunu belirterek, “2015 yılında İskenderun Belediyesi’ne zemin iyileştirme yöntemlerini anlattım. Hangi alanlarda zeminin nasıl iyileştirileceğine ilişkin belediyede konferans verdim.

Depremden sonra incelediğimde ise bazı binalarda zemin iyileştirmesinin yapıldığını, bunların yıkılmadığını gördük. Zemin çökmeden önce hangi zeminde nasıl iyileştirebileceğine dair bilgi vermiştik. Gidip gördüğümüz zaman iyileştirme yapılanların yıkılmadığını gördük. 1992 Erzurum depreminden bu yana zemin sıvılaşmasını görüyoruz. Bunu önlemek için mutlaka zemin iyileştirmelerin yapılması lazım” dedi. (DHA)