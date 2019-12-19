Ailesi ikinci dağcıyı teşhis etti

Uludağ Küreklidere mevkisinde Efe Sarp’a ait cansız bedenin bulunmasından yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzaklıkta ulaşılan ikinci cesedin, sarp ve kayalık bölgeden çıkarma çalışmaları dün geç saatlerde tamamlandı.

Derekızık mevkisinden Kestel ilçesine getirilen cansız beden, kara yoluyla 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. İkinci cansız bedenin ait olma ihtimali bulunan Mert Alpaslan’ın yakınları da kimlik teşhisi için kuruma geldi. İçeri alınan aile cansız bedenin Mert Alpaslan’a ait olduğunu teşhis etti.

İKİ DAĞCI 1 ARALIKTAN BU YANA KAYIPTI

İstanbul’dan Bursa’ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu’nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ’ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık’tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp’a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17’nci gününde sabahın erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi’nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi’nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp’a ait kimlik çıkmıştı. Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.