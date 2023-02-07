Ailesi saatlerdir enkaz altında bekleyen vatandaş: Bugün anladım ki bu memleket sahipsiz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta incelemelerde bulundu.

“BUGÜN ANLADIM Kİ, BU MEMLEKET SAHİPSİZ”

Pazarcık Trabzon Caddesi’nde, 30 dairenin bulunduğu binanın enkazının başında annesi ve babasının kurtarılmasını bekleyen gözü yaşlı vatandaş, İYİ Partili Uğur Poyraz’a, “Ben bugüne kadar ‘Devletimiz bizim arkamızda’ diyordum. Ama bugün anladım ki, bu memleket sahipsiz. Bu kadar da ilgisiz olunmaz ki. Yerimde olsanız ne yapardınız? Benim annem babam bu enkazın altında. Ama benim elimden bir şey gelmiyor. Ne kadar sakin kalabilirsin? Ne kadar koruyabilirsin metanetini? Ne yapacağım ben ağabey?” diyerek tepkisini dile getirdi.