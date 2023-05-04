Ailesini katleden şahıstan pişkin savunma

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuşun şiddet uyguladığı 6 çocuğu, daha önce Sevgi Evlerine yerleştirildi. Dün saat 01.00 sıralarında Özgür Durmuş ile eşi İptihel Baba, birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içerek sohbet ederken tartışma çıktı.

Eve dönen çiftin tartışmasına kayınpederi Muhammed Zeki Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba da karıştı. Tartışma sırasında Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.

EŞİNİ HASTANEYE BIRAKIP, TESLİM OLDU

Kanlar içinde kalan eşi İptihel Babayı yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Babanın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, evdekileri kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellakın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammed Zeki ile Muhammed Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammed Baba da kurtarılamadı.

ÖLÜ VE YARALILARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ

Yapılan incelemede Özgür Durmuşun, cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin cep telefonuyla görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin, görüntünün altına ise Çocuklarımın intikamını aldım yazdığı öğrenildi. Öte yandan Durmuşun eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Babanın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.

Emniyetteki ifadesinde, İptihel Babanın kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, eşinin otomobilde, 6 çocuğundan 2sinin kendisinden olmadığını söylediğini öne sürüp, Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)