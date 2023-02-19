Ajax’ın yıldızı Mohammed Kudus, Christian Atsu’yu andı

Sezona Alfred Schreuder yönetiminde istediği gibi başlayamayan ve bir dönem 7 maç kazanamayan Ajax’ta teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Futbolculuk döneminde Ajax formasıyla tam 2017 maça çıkan ve Kırmızı-Beyazlılar’ın efsanelerinden biri olan John Heitinga takımı devralmıştı. Ajax, Heitinga yönetiminde çıktığı 3 maçı da kazanmasını bildi ve yeniden zirveye ortak oldu.

Tadic iki golle yıldızlaştı

Son olarak Hollanda Eredivisie’nin 22. haftasında Ajax sahasında Sparta Rotterdam’ı konuk etti. Kırmızı-Beyazlı ekip taraftarı önünde 4-0’lık rahat bir galibiyet aldı. Ajax’ın golleri; 6’da Dusan Tadic, 27’de Kenneth Taylor, 64’te yine Tadic ve 84’te Mohammed Kudus’ten geldi.

‘Huzur içinde uyu Atsu’

Maçın skorunu belirleyen son golü kaydeden Kudus sevincinde Hatay’da depreme yakalanan ve enkaz altından cansız bedenine ulaşılan vatandaşı Christian Atsu’yu andı. Genç futbolcu formasının içindeki ‘R.I.P Atsu’ (Huzur içinde uyu Atsu) yazısını kameralara gösterdi. Ganalı yıldız maçın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’de olanları hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. Bu yüzden attığım golü hem Christian Atsu’ya, hem de Türkiye’deki bütün depremzedelere adadım” dedi.