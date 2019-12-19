Ajda Pekkan ‘Keşke benim de çocuğum olsaydı’ dedi

Süper star Ajda Pekkan geçen gün Ayazağa stüdyolarında görüntülendi. Usta sanatçı program öncesi kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah kıyafeti ve boynundaki büyük pırlanta gerdanlığı ile dikkatleri üzerine çeken Pekkan “Kıyafeti patlatmak için taktığım bir takı. Bir servet değil yani… Servet benim zaten” dedi. Çocuk sorusuna ise ”Keşke benim de çocuğum olsaydı’ diye cevap verdi.

Ajda Pekkan, bir televizyon programına katılmak için geçen gün Ayazağa stüdyolarında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Program öncesi basının sorularını yanıtlayan Pekkan, boynundaki gerdanlık ile dikkat çekti. “Kıyafeti patlatmak için taktığım bir takı. Bir servet değil yani… Servet benim zaten” diyen Süper Star’ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

Pekkan, nasıl kilo verdiğine dair sorulan sorular üzerine “Sahne öncesi koşu bandı haberleri doğru ama o yeterli değil ki, ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, yiyeceksem yerim, koşacaksam koşarım yani ne gerekiyorsa onu yaparım. Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu bir ayda 2.5 kilo verdim ve çok fark ediyor tabii… Giydiğim her şeyin cuk diye üzerime oturup yakıştırdığım için seviyorum” dedi.





“İŞİMİN KÖLESİYİM”

Son zamanlarda Rap müziğin inanılmaz çıkışı ile ilgili konuşan Pekkan “Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum çok başarılılar. Ben kendi tarzımdan mutluyum ama onlarda çok iyiler. Benim için müzik her şey demek. Sahnede arabesk de söylüyorum, Türk sanat müziği de… Çünkü bunları seviyorum, belki de beni bu karmalar bir yerlere getiriyor. Daha farklı bakmamı sağlıyor. Daha vizyoner oluyorum. Ben bu akşam buradan stüdyoya gidiyorum, tüm alt yapılarla ilgilenmeye bana düşen nedir, aranjöre düşen nedir onları saptama yapacağız belki bir single çıkacak. Yani işimin peşindeyim ve işimi takip eden bir insanım daha doğrusu kölesiyim diyebilirim” dedi.

“KEŞKE BENİMDE ÇOCUĞUM OLSAYDI!”

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Bengü’nün “Bence pop starlar evli olmalı” açıklamaları hatırlatılan Pekkan “Yani keşke benim de çocuğum olsaydı… O mutluluk çok farklı bir mutluluk… Ben de bakıyorum çocuklara ve deli gibi saldırmak geliyor içimden… İnşallah bir gün Bengü’nün çocuğu olur ve öperim minik ayaklarından” dedi.