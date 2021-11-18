Ajda Pekkan Times Meydanı’nda!

Ajda Pekkan, New York’un ünlü Times Meydanı’nda bulunan bir binanın üzerindeki dev dijital ekranda yayınlanan fotoğrafının olduğu reklamı sosyal medyada paylaştı.

Şarkıcı, o karenin altına şöyle yazdı: “Times Meydanı’nda bir süperstar var!”

Ajda Pekkan’ın “Son ablümüm” dediği ‘Ajda’nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bazı takipççiler fotoğraflarda ‘photohsop’un abartıldığını ifade etse de, Pekkan’ın birçok hayranı ‘Kim photoshop yapmıyor ki!’ diyerek sanatçıya destek vermişti.

“TATLIYI ÇOK SEVİYORUM”

Ajda Pekkan daha önce katıldığı bir televizyon programında, “Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığım karışımı içiyorum” demişti.