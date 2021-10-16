Ajda Pekkan’ın yeni albüm pozları olay yarattı

1975, 1990 ve 1993’te ‘Ajda’ adı ile albüm çıkaran Ajda Pekkan’ın yine aynı ismi taşıyan son albümü dijital platformlarda yayınlandı. 75 yaşındaki sanatçının albüm için çektirdiği fotoğraflar ise olay yarattı.

Ajda Pekkan’ın “Son albümüm” dediği ‘Ajda’ albümü müzikseverlerle buluştu.

Pekkan, yeni albümü için kamera karşısına geçerek özel bir çekim yaptı.

Birbirinden iddialı pozlar veren 75 yaşındaki sanatçının fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarda fotoşopun abartıldığını ifade etse de, Pekkan’ın birçok hayranı sanatçıya destek verdi.

Pekkan’a “Bu nasıl 75!”, “Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!”, “Hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım” gibi yorumlar yapıldı.

Pekkan’ın albümünde 7 şarkı bulunuyor. Albümün çıkış şarkısı ‘Bi Tık’ Şehrazat imzası taşıyor.

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