‘AK Parti aile partisi olduğu için istifa ettim’

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, “Çocuğumu işe almadıkları için istifa ettiğim dedikoduları yayılmış. Çocuğum işsiz olduğu için ya da işe almadıkları için değil; AK Parti tabela partisi olduğu, aile partisi olduğu için istifa ettim” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP’li Abdullah Tarhan, AKP İlçe Teşkilatı’ndaki yöneticilerin aile fertlerini işe yerleştirdiklerini belirterek, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tarhan istifasının ardından ise Hasankeyf Belediyesi ve diğer kamu kurumlarında Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve AKP ilçe başkanı Rüstem Ayhan tarafından işe alındığı iddia edilen kişilerin isimlerini açıklamıştı. Tarhan, AKP’den istifası sonrasında AKP’liler tarafından iftiralara maruz kaldığını duyurdu.

“AK PARTİ TABELA PARTİSİ OLDUĞU İÇİN İSTİFA ETTİM”

AKP’den istifa ettikten sonra AKP’liler tarafından şahsına iftiralar atılmaya çalışıldığını belirten Hasankeyf Belediyesi bağımsız meclis üyesi Tarhan, şöyle konuştu:

* “Bilindiği üzere 01/08/2022 tarihinde AK Parti’den istifa ettim. İstifamdan sonra hakkımda asla gerçeği yansıtmayan dedikodular ortaya çıktı. Dedikoduları ortaya çıkaran şahıslar, aslında gerçeği bildikleri halde sırf ‘çamur at izi kalsın’ zihniyetiyle hareket etmiş; davamı, adımı, ailemi partiye ve dava adamlarına karşı lekelemeye çalışmıştır. Hiç şaşırmadım. Bu dedikodular şekil değiştirip devam edecek. Biz bunlara da hazırız. Alnı açık insanların veremeyecekleri hesapları yoktur.

* Çocuğumun iş hayatından yola çıkarak beni karalamaya çalışanların iftirası ellerinde patladı. Çocuğumu işe almadıkları için istifa ettiğim dedikoduları yayılmış. Çocuğum işsiz olduğu için ya da işe almadıkları için değil; AK Parti’nin tabela partisi olduğu, aile partisi olduğu, davaya sahip çıkmadığı, kişisel menfaatlerin partisi olduğu için istifa ettim.”

“TEŞKİLAT, BU İNSANLARLA DEVAM ETTİKÇE HASANKEYF’TE AK PARTİ KAZANAMAYACAK”

“Benim derdim, benim zorum partimle ya da reisi cumhur ile değil” diyen Tarhan şu ifadeleri kullandı:

* “Bu teşkilat içerisinde yerleşmiş; aslında dava ile alakası olmayan, tamamen kişisel menfaatler için hareket eden, bu davaya zarar veren ve gerçekten dava için çalışan insanlarla uğraşan şahıslarla ilgilidir. Haklı olduğum bir konu üzerinden yürüyüp bana iftira atan insanlar ailemle uğraşacak kadar kendilerini küçültmeselerdi bu basın açıklamasına bile gerek duymazdım.

* 4 çocuğumun nerede çalıştığı konusunda hepsini basın önünde yüzleşmeye davet ediyorum. 3 dönem AK Parti belediyesi için çalıştım. Başta ailem olmak üzere tüm çevremi bu partiye kazandırdım ve bu partiye Hasankeyf ilçesini kazandırdım.

* Benim çalışmalarım ortadadır. Bana iftira atanların yaptıkları çalışmalar da ortadadır. Bu teşkilat, bu insanlarla devam ettikçe Hasankeyf’te AK Parti olmayacak, kazanamayacak.”

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