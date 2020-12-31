AK Parti Ankara İl Başkanlığı önündeki eyleme katılan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA (AA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Ankara İl Başkanlığı önündeki protestolara katılan 5 kişi hakkında sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kadın cinayetleriyle ilgili protesto eylemi amacıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde toplanıp slogan atan bir grubun, pet şişe içerisinde getirdikleri boyayı binanın giriş kapısı ve merdivenlerine attıkları belirtildi.

Başsavcılıkça verilen inceleme talimatına istinaden yapılan çalışmada, eyleme katılanlardan birinin sosyal medya hesabında "Bu şehri ateşe vereceğimiz günler yakın!" şeklinde paylaşım ve yorumlarının bulunduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu tespitler birlikte değerlendirilerek, eylemlerle ilgili oldukları anlaşılan 5 şüpheli hakkında, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış, yakalanmalarına müteakiben gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

Öte yandan emniyet yetkilileri, şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığını bildirdi.