AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Gümüşhane'de partililerle buluştu:

GÜMÜŞHANE (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane Valiliğini ziyaret etti.

Partisinin Bayburt 7. Olağan İl Kongresinin ardından Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret eden Yavuz, burada partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Partililere hitaben bir konuşma yapan Yavuz, Türkiye'nin dünyada imrenilen bir noktaya geldiğini ve Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin nimet olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Böyle bir nimeti kaybetmemek ve davaya hizmet etmek için gece gündüz çalışmaları gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Makam ve mevki beklemeden çalışmalıyız. Makamlar hizmet yapmak için bir araçtır. Bizim derdimiz davayla makamla değil. Makam gitti diye, koltuk gittik diye başka yerlere tenezzül etmek çok insaflı değil. Bunu yaptılar ve yapmaya devam edenler var. Biz bunu yapamayız. Biz liderimizi yalnız bırakamayız. Hiçbir makam olamazsa davanın nökeri olmalıyız." diye konuştu.

– Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

Yavuz, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin soruyu yanıtlayan Yavuz, sorunun rektör meselesi olmadığını dile getirdi.

Yavuz, olayın tıpkı Gezi olayları gibi kurgulandığını ifade ederek, "Mesele öğrencilerin rektörü istememesi, öğrencilerin rektörü boykot etmesi değil. Tıpkı Ggezi olayları gibi kurulmuş, kurgulanmış, senaryolar yazılmış şimdi uygulamaya konuluyor ama Türkiye o eski Türkiye değil. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Yavuz, CHP ve Muharrem İnce ile ilgili bir soruya ise CHP'den Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini, partinin gittikçe bölünmeye, parçalanmaya, erimeye mahkum olduğunu öne sürdü.

Yavuz, CHP'nin bugünkü bütün unsurlarının söylediklerinin çok büyük bir bölümünün yalan olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"En basitinden tank palet fabrikasıyla ilgili olanı. Bizim Sakarya'da kurulmaktadır. O tank palet meselesini size bir saatliğine anlatmayı çok isterdim. Bu kadar muhteşem bir meseleyi CHP’liler nasıl bu kadar değersizleştirilebilir, muhteşem bir iş yapılıyor orada ama onların bütün unsurları sabah yalan söylüyor, akşam yalan söylüyor. Tank paletle ilgili CHP'den ne duyuyorsanız bilin ki yüzde 100 yalandır, yüzde 100 tersi söz konusudur. Onların bu konuda yalan söylediğini yüzde 100 ispat ederim."

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Gümüşhane İl Başkanlığındaki konuşmasının ardından Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamlarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.