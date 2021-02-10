AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Tunceli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

TUNCELİ (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Güçlü yalanların haklı gerçeğe galebe çalacağını düşünen, bunun için bir yalan propagandasını hayata geçiren, yeryüzünde insanlığın bütün değerlerini reddeden siyasetin yaygınlaştığı bir dönemde hakkın, hukukun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi binasında gerçekleştirilen AK Parti Tunceli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Kandemir, Tunceli'de siyaset yapmanın ve mücadele etmenin kolay olmadığını bildiğini söyledi.

Kandemir, sandıklarda, köylerde, mahallelerde, ilçelerde ve illerde gayret gösteren bütün teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

AK Parti'nin hizmet hareketi olduğunu belirten Kandemir, "Birbirini seven, birbirinin hukukuna saygı duyan siyasi bir partiyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim en büyük gücümüz. Gönlümüzdeki millet sevdasını, heyecanını yaptığımız işlere yansıtırız ama önce kendi aramızda muhafaza eder, oradan çoğaltır, oradan milletimize aktarırız. Gönlü geniş, heyecanı olan, yüreği sevda dolu bu millete aşık bir teşkilatın mensuplarıyız." diye konuştu.

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi mesele olursa olsun eğilmeden, bükülmeden milletinin hissiyatıyla hareket eden bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz. Bir kahramanın arkasında siyaset yapıyoruz. Güçlü yalanların haklı gerçeğe galebe çalacağını düşünen, bunun için bir yalan propagandasını hayata geçiren, yeryüzünde insanlığın bütün değerlerini reddeden siyasetin yaygınlaştığı bir dönemde hakkın, hukukun mücadelesini veriyoruz. Bizim duruşumuz, istikametimiz sadece bu ülkede yaşayanlara değil, yeryüzündeki mazlumlara, insan onurunu insan vicdanını en önemli siyaset şiarı görenlerin tamamının heyecanını yansıtıyor."

Kandemir, AK Parti'nin ilhamını tarihten alan ve bugüne, yarına, geleceğe iddialı şeyler söyleyen bir siyasi hareketin adı olduğunu ifade etti.

Yüreğini ve gayretini ortaya koyan kişilerle yürüdüklerini anımsatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Bunu Tunceli'de başardığımıza inanıyorum, gerçekten de yüreğini ortaya koyan, gayret gösteren dava arkadaşlarımız var burada. Hanımefendilere, genç arkadaşlarıma, ana kademede vazife almış tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu olağan kongre sürecimizde bir bereketin, şahlanışın, yeniden dirilişin, bir araya gelişin, kucaklaşmanın ve heyecanın başlangıcını yaşayacağız. Bu kongrenin birliğimize, beraberliğimize vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Kongreye, partinin Teşkilat Başkan Yardımcıları Metin Bulut ve Abdullah Ağralı'nın yanı sıra Tunceli İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geçmiş dönem il başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kongrede, partinin Tunceli İl Başkanlığına Sercan Özaydın seçildi.