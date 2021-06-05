AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den çevre uyarısı:

KAYSERİ (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, son dönemlerde insanoğlunun tabiatı hoyratça kullandığını belirterek, insanların tabiatı tahrip ettiği sürece doğal afetlerin de peş peşe geldiğini bildirdi.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldıklarını belirtti.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 10 kilometre yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Aslında son günlerde dünyamızı, insanları en çok meşgul eden konuların başında belki de çevreye verilen tahribat var. O yüzden çevre kavramı en yükselen değer olarak önümüzde duruyor. Kasıt nedir? Cenab-ı Allah bu dünyayı, evreni bir hesap, nizam ve intizam üzerine yaratmış. Hiçbir şey boş yaratılmamış. Hepsinin bir gayesi var. Onu kendi halinde tutmak, onu doğal haliyle korumak insanoğlunun vazifesi. Son dönemlerde insanoğlu tabiatı hoyratça kullanıyor. İnsanoğlu, tabiatı tahrip ettiği sürece de doğal afetler peş peşe geliyor. Küresel ısınma çıkıyor sonra ortaya, yağışın azalması, ara ara sellerin oluşması, kuraklığın olması ve benzer şekildeki felaketler işte hep çevreyi korumadığımızın bir ürünü. Bize düşen Allah’ın yarattığı bu nizamı olduğu haliyle koruyabilmek.

Onun için bir çaba halindeyiz. Belediyelerimizin hepsi büyük bir teyakkuz halindeler."

– "Yapılacak tek şey dünyayı tahrip etmemek, kirletmemek"

Dünyayı tahrip etmemek ve kirletmemek gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"İstanbul’da yapılması gereken birtakım ulaşım, çevreyi de koruyacak olan metro faaliyetleri durduruluyor, orada temel atmama törenleri yapılıyor, arıtma tesisleri iptal ediliyor ve neticesinde de Marmara Denizi’nde kocaman bir kirlilik deryası ortaya çıkıyor. Şimdi herkes bir araya gelip bunu nasıl kurtaracağız diye hesap yapıyorlar. Bir iki tane deli kuyuya taş atıyor, yüzlerce akıllı onu çıkarmaya çalışıyor. Biz bu duruma çok üzülüyoruz. Dünyada şu an kurulan birlikler içerisinde Birleşmiş Milletler’in de başını çektiği kurum tarafından milyarlarca dolar para toplanmaya çalışılıyor. Birtakım tedbirler alınmaya çalışılıyor, ülkelerin buna uyması isteniyor. Biz de zaten buna tarafız. Yapılacak tek şey dünyayı tahrip etmemek, kirletmemek."

Gençlerin çevreye duyarlı olduğunu belirten Özhaseki, bu bilinçle yaşayan bir gençlikten kimseye zarar gelmeyeceğini ifade etti.

Ekinliğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.