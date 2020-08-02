AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan yerel yönetimler değerlendirmesi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle hükümet bir arada çalıştığı zaman ortaya son derece güzel eserlerin çıktığını söyledi.

Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve beraberindekilerle Göksun Belediyesi yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Burada Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Ünal, bir süre binada inceleme yaptı.

Belediye binasının kentteki en güzel kurum binalarından olduğunu belirten Ünal, Başkan Aydın'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Ünal ve beraberindekiler Afşin Belediyesince geliştirilen Rabia Parkı'ndaki lavanta bahçesini gezdi.

Mahir Ünal, burada gazetecilere, gittikleri her ilçede ayrı bir güzellikle karşılaştıklarını, çabaların sonuç vermesini görmenin hem bir siyasetçi olarak hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in deneyimlerini kendilerinin de desteğiyle birleştirerek güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Ünal, "Yerel yönetimlerle hükümet bir arada çalıştığı zaman ortaya son derece güzel eserler çıkıyor." dedi.

Ünal, yenilikçi fikirler ortaya koyan Güven'e teşekkür etti.

Lavanta bahçesi fikrini de son dereceye başarılı bulduğuna işaret eden Ünal, "Şu anda Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı. İnşallah bu hizmetler daha da artacak.

Eshab-ı Kehf ile ilgili yaptığımız çok güzel çalışmalar var. Eshab-ı Kehf'i artık tek başına düşünmüyoruz. Büyükşehir Belediyemizle beraber Kahramanmaraş merkezden Andırın'ın Geben kale yolundan başlayarak Afşin Eshab-ı Kehf'e kadar, buradan da Elbistan'a Ulu Cami ve Pınarbaşı'na uzanan bir yeni turizm rotu planlıyoruz. Artık bu noktada son noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız.

Afşin'imize büyük bir hastane kazandırıyoruz. Diğer ihtiyaçları da planlayarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Mahir Ünal, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü siyaseti ve kadrolarıyla koordinasyon içinde çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan 6 yıl önce her ilçe kendi başının derdindeydi. Ne zaman ki Büyükşehir Kanunu'nu çıkardık ne zaman ki büyükşehirin kaynaklarını bütün ilçelerle paylaştık şimdi her yer eşit oranda gelişiyor. Lavanta ile Afşin'in ismi tüm Türkiye'de de duyuluyor. İnsanlar da lavanta festivalini takip ediyorlar. Bu bir ekip çalışmasıyla oluyor. Vatandaşlarımızdan bir ricam var; Allah aşkına taş üstüne taş koymayan, bu şehre, bu ilçeye hiçbir faydası dokunmamış dedikodudan, iftiradan, yalandan başka bir şey bilmeyen, klavyenin arkasına saklanıp 'sen çivi mi çaktın', 'ey milletvekilleri siz ne yapıyorsunuz' diye sabah akşam bütün bu yapılan hizmetleri görmezden gelip adeta yapılan bütün bu hizmetlere karşı savaş açanlara karşı benim vatandaşlarımdan tek bir isteğim var; hakkı, hakikati, yapılanı savunmak."